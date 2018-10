Bert Romp, sympathieke paardenman van weinig woorden

In de paardensportwereld is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van de sympathieke Romp. ,,Dit is echt vreselijk”, reageert voormalig topspringruiter Henk Nooren. ,,Het is iets wat ons allemaal kan overkomen. Elke dag laden we paarden in en uit. Het is niet te bevatten”, zegt Nooren.