Bergwijn laat champagne rijkelijk vloeien in Londen

Schaamteloos. Zes (!) minuten na de vernederende bekernederlaag tegen NAC Breda stuurt Fulco van Kooperen, de zaakwaarnemer van Bergwijn, een berichtje naar de technisch directeur van PSV. ‘Kunnen we morgen even praten?’ Al is het moment op z’n zachtst gezegd ongelukkig, de boodschap is glashelder: Stevie wil weg. Naar Spurs. In deze transferwindow nog. Mister Mourinho zélf meldde zich al via FaceTime.