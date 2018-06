Belgisch kwartet oppermachtig tijdens laatste editie Bavoloop

In de straten van Rijsbergen had hij alleen maar tegenstand van drie andere Vlamingen. Op de achtste plaats eindigde de snelste regionale loper: Alwin Roovers (DJA) had op de dag van de race nog flink meegewerkt in de organisatie van deze 31ste editie.

,,Helaas ook de laatste Bavoloop. Ons bestuur is gehalveerd en zij die over zijn, werken net als ik full-time. Het is zonde, maar het kan niet anders." Ook de Rijsbergse Paddy Herijgers neemt het woord 'zonde' in de mond. ,,Een toporganisatie en een topparcours, dat alles in mijn eigen woonplaats. Jammer dat het afgelopen is."