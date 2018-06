Belg Van den Broek wint Halve Marathon van Roosendaal

Vanaf het startschot door Diny van Beurden, echtgenote van wijlen Cor van Beurden die 25 jaar het boegbeeld was van de organisatie, voerde de master het veld van ruim zeshonderd deelnemers aan. In eerste instantie kon categoriegenoot Huub Maas (THOR) Van den Broek nog in het vizier houden. Echter gaande de strijd door het buitengebied verstevigde de vermaarde atleet zijn voorsprong en hield stand.

‘Binnen de 1.10.00 finishen was de bedoeling’ maar dit ‘lukte net niet’. ,,Vanwege wind op kop in de slotfase had ik 16 seconden meer nodig. Ik heb mijn eigen wedstrijd gelopen. Alleen, zonder gezelschap op kop en dat is wat spijtig. Toch ben ik super tevreden met deze overwinning”, reageerde winnaar Van den Broek.

Huub Maas finishte tweede nadat hij de snelle Zeeuw Erwin Harmes in een spannende strijd op het laatst nog knap had ingehaald. Maas erkende in Van den Broek sportief zijn meerdere: ,,Stefan heeft nooit een slechte dag. Hij behoort tot de Belgische top. Ik voelde dat dit mijn zevende wedstrijd binnen vier weken was.” Harmes zei ‘onderweg koolhydraten te missen’ en was tenslotte blij met de derde stek die hij net achter Maas in 1.12.30 veilig kon stellen.