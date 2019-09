Bekers en De Vries laten concurrentie staan in ’t Aogje

Met een mooi eindschot zette de man uit Teteringen de wedstrijd in 31,24 minuten naar zijn hand. Hij bleef dicht bij zijn eigen parcoursrecord van 31,06 uit 2014. Daarna begon het lange wachten. Na 33,32 minuten finishte de tweede loper in deze door 1000 deelnemers bezochte race. Het werd Michiel van Nispen die honderd meter voorsprong had gepakt op zijn schaduw van de eerste twee ronden, Rob Musters. Musters kwam na 33,49 minuten binnen en zag vijf minuten later zijn vriendin Juriena de Vries de wedstrijd winnen.

Waar Bekers ruim twee minuten voorsprong had op zijn volgers, moest de snelle triathlete bijna vijf minuten wachten op de snelste achtervolger. Op de vijf kilometer ging de winst naar Peer Voesenek (Scorpio) die Pieter Cappon twaalf tellen achter zich wist te houden. Bij de vrouwen op de korte afstand waren de bloemen voor Lesley Klaassen. In Breda is Lesley beter bekend als Lesley van Miert. Zij bleef een sterk lopende Marjon van Oudenaarden en Sandra Laros soepel voor. Alle deelnemers werden – zoals dat in Princenhage gewoon is – tot in de puntjes verzorgd. Dit jaar mede door leden van het Refugee Team, vrijwilligers uit onder andere Somalië, Iran, Syrië en Eritrea.