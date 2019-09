Beachvolleybalzussen Mexime (20) en Emi (19) van Driel: 'Aan onze ambities is niets veranderd'

Mels Lambregts blijft hitte de baas in Steenber­gen

27 augustus ,,Vanwege de zware omstandigheden - het was met een graad of 30 echt heel warm - heb ik de eerste vijf kilometer bewust rustig aan gedaan. Toen ik na een kilometer of 7 het tempo echt opvoerde, kon ik langzaam afstand nemen van Ricardo Sint Nicolaas. Het parcours was mooi, maar het bordje van de 5 km liet veel te lang op zich wachten”, reageerde winnaar Mels Lambregts, die ondanks de hitte nog een tijd van 33.55 klokte en hiermee zijn snelste achtervolger een halve minuut voorbleef.