Beachvolleybalster Van Driel mikt met haar zus op Spelen in Parijs: ‘Dan willen wij er staan’

Wéér die Russen. De Bredase Emi van Driel en Raïsa Schoon uit Werkendam kwamen in hun EK onder 22-finale Maria Voronina en Mariia Bocharova tegen. Zoals ze in 2017 bij het EK onder 18, in 2018 bij het WK onder 19 en in 2019 bij het EK onder 20 ook al het Russische duo troffen in de finale. En voor de vierde keer op rij verloren ze, vorige maand in Oostenrijk.