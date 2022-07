Beachsoccer is populair, maar BS Klundert strandt in de halve finale

De play-offs van de Eredivisie Beachsoccer werden gespeeld afgelopen weekend gespeeld in Klundert. Het eigen team van Klundert kwam daarbij niet verder dan een vierde plaats. Ze wisten door te dringen tot de finaledag, maar daar werden ze in zowel de halve finale als de troostfinale verslagen na penalty's. BS Altena won later op de dag in de finale en werd daarmee landskampioen.

In de brandende zon is het voor het goed gevulde terras bij zwembad De Niervaert in Klundert al afzien in de hitte. Er wordt dan ook met bewondering gekeken naar de beste beachsoccer-teams van Nederland die, met de blote voeten ploeterend in het trage zand, strijden om de landstitel. Na een competitie van een maand, waarin BS Klundert tweede werd, zou de beslissing vallen in een knock-outronde verspreid over het weekend.

Met een speciaal veld voor de opkomende sport, groeit de populariteit in Klundert en de regio daar omheen. De sport is geliefd bij spelers uit eerste (jeugd)elftallen in de hele regio en dat heeft ervoor gezorgd dat Klundert een team heeft kunnen maken dat mee kan vechten voor de landstitel.

Aanvoerder Rijk van de Reijt ziet potentie in de jonge beachsoccer-ploeg. ,,Er komen steeds meer mensen op onze wedstrijden af, en we zien dat we zelf echt vooruitgaan. We zijn allemaal gewend om gewoon op het veld te voetballen. Maar als de competitie daar klaar is, springen we gelijk de zandbak in om te trainen. We komen van verschillende clubs dus het is goed om gelijk op elkaar ingespeeld te raken.” BS Klundert speelt nu al een paar jaar op het hoogste niveau. Door het winnen van de titel bij het NK amateurs werd het team gekwalificeerd voor de Eredivisie. Sindsdien draait BS Klundert stabiel mee op het hoogste niveau.

Gelijkspel in halve finale

In de halve finale kwam BS Klundert niet verder dan een gelijkspel tegen BS Altena. Via penalty's werd de ploeg uit Klundert uitgeschakeld en ook in de troostfinales moesten er penalty's genomen worden. Dit keer trok BS Rotterdam aan het langste eind waardoor BS Klundert het met een vierde plaats moest doen. Aan het einde van de dag overheerste daardoor toch de teleurstelling bij Bas Ketting, die als topscorer van de ploeg desondanks mocht terugkijken op een mooi seizoen. ,,We hadden gewoon in de finale moeten staan. Die hadden we dan kunnen winnen ook. Ik was dan wel topscorer van het team, maar ik had veel liever die beker gehad.”

Populariteit voor beachsoccer neemt steeds meer toe. Ketting weet wel waar dat aan ligt. ,,Het is gewoon heel erg spectaculair. Door het stroeve zand probeer je de bal hoog te houden en zie je veel omhalen en andere spectaculaire schoten.” Waar bij voetbal op het veld veel wordt opgebouwd, wordt bij beachsoccer iedere bal aangegrepen als een kans. Keepers proberen het van afstand, en de aftrap aan het begin van de wedstrijd wordt gezien als scoringskans. Alles kan gebeuren in deze sport, maar het kwartje viel dit jaar voor BS Klundert de verkeerde kant op.