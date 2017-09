Basketbaldames van Barons hebben een missie

Voor de basketballende vrouwen van Barons Breda begint dit weekeinde de competitie. Dames 1 start zaterdag om 17.30 in de Tweede Divisie thuis in Breda tegen Waldric uit Woudrichem. Na de promotie uit de Eerste Klasse zijn ook de Dames 2 vanaf vandaag present op datzelfde niveau, in een andere poule welteverstaan. Het tweede team vangt de competitie aan met een uitduel, in Bakel tegen Yellow Sox.

Barons Breda, met name in de 'dameslijn', heeft een duidelijke visie uitgerold. Een visie, die gekoppeld is aan een uitgesproken ambitie. "Binnen vier jaar moeten Dames 1 in de Promotieklasse (de klasse net onder de Eredivisie, red.) spelen," laat Marcel Dubois er geen gras over groeien. "Daarnaast willen we dat Dames 2 zich structureel vestigt in de Tweede Divisie en dat een nieuw te vormen VU 20 (vrouwen onder de 20 jaar, red.) op Eredivisie-niveau acteert." Dubois is trainer-coach van Dames 1 van Barons Breda en kent weinig twijfels: de aspiraties reiken verder dan ooit in damesbasketbalminnend Breda.

Hiërarchie

Ondanks de promotie van Dames 2 naar hetzelfde niveau als Dames 1, is de hiërarchie binnen de club glashelder. Dubois: "We hebben heel duidelijk geformuleerd hoe we willen spelen en op welk niveau. Dat geldt voor Dames 1 en 2, maar ook voor VU 18. De focus op prestatief gebied blijft bij het eerste team liggen. Die overtuiging is onderschreven door alle betreffende trainers." Voorafgaand aan dit seizoen kwamen die trainers van buitenaf. Youri van Tilburg en Marc van Stralen nemen de Dames 2 onder handen, Mark Casius en Jan Rikkers doen dit bij VU 18.

Canada

Ook een 'nieuw realisme' is doorgedrongen tot de Bredase basketbalsport. "In plaats van het inpassen van spelers in een beoogd systeem, moeten we meer kijken naar de specifieke kwaliteiten van spelers en daar het systeem op aanpassen," legt Dubois uit. De doelstellingen en werkwijze binnen Barons Breda zijn grotendeels gebaseerd op het uit Canada stammende Long Term Athletic Development-programma (LATD), dat door zowel NOC-NSF en de Nederlandse Basketbal Bond wordt ondersteund.