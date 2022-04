Barry van Beers: ‘Mijn broer vroeg wanneer het NK was; hij heeft een tv nodig’

Voor Barry van Beers is de spanning er even vanaf bij het NK driebanden, want na twee groepszeges is de biljarter uit Rijsbergen al zeker van een plek in de kwartfinales. Ook zijn jongste broer zal met plezier kennis hebben genomen van de uitslagen in Berlicum.

,,Hij vroeg aan mij wanneer het NK driebanden was, want hij heeft een tv nodig”, zegt Van Beers met een lach. Voor de beste vier spelers op dit toernooi is er naast een geldprijs ook - al jaren - een breedbeeldtelevisie klaar. Van Beers sleepte er de afgelopen jaren al twee binnen en is zelf dus wel voorzien nu. Wat Dick Jaspers met al zijn tv's heeft gedaan is de vraag, Die zou zijn hele huis er mee kunnen volzetten. De Willebrorder is twintigvoudig Nederlands kampioen. Maar niet bij alle edities van het toernooi zaten er televisies in de prijzenpot.

Hoge klassering

Voor Van Beers is het natuurlijk veel belangrijker dat hij een hoge klassering bereikt dit NK. Zijn laatste groepswedstrijd donderdag - tegen de nog puntloze Joey de Kok - doet er nog wél toe. ,,Als groepswinnaar met zes punten is de kans heel groot dat ik bijvoorbeeld Dick Jaspers niet tegenkom in de kwartfinales. Dus ik heb zeker nog wel wat om voor te spelen.”

Veerkracht

Nadat hij dinsdag redelijk eenvoudig met 3-1 had gewonnen van Raimond Burgman, werd het een dag later uiterst spannend tegen Dave Christiani uit Bemmel. Die laatste nam een 2-1 voorsprong in sets, maar Van Beers toonde veerkracht en sleepte er een vijfde set uit, die hij met met 10-6 won.

Geluk

In de vierde set mocht Van Beers over geluk niet klagen. Twee keer klosten de ballen in zijn voordeel. ,,In een set tot de tien is dat niet onbelangrijk natuurlijk”, zei hij na afloop. ,,Maar iedereen heeft dat weleens in z'n voordeel en in z'n nadeel.”

Van Beers gaf toe dat hij tijdens de partij wat teveel aan het rekenen was. ,,Toen ik met 2-1 achter kwam, keek ik even naar het verloop van de andere partij en bedacht wat de gevolgen voor mij zouden zijn als ik met 3-1 zou verliezen. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik wist me gelukkig weer te focussen.”

Of het toernooi voor Van Beers geslaagd is nu hij zeker is van de kwartfinales? ,,Nee joh”, zegt hij stellig. ,,Het toernooi begint pas écht op vrijdag. Dan moet het gebeuren.”

Uitslagen woensdag:

Poule D: Van Beers - Christiani 3-2 (10-5, 2-10, 5-10, 10-2, 10-6). Burgman - De Kok 3-0 (10-0, 10-9, 10-7).

Stand: Van Beers 2-4, Christiani 2-2, Burgman 2-2, De Kok 2-0.