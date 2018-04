Aussie Kennelly wil via Twins terug naar de States

Huub Maas breekt parcoursre­cord Vlietloop

18:07 ,,Het laatste stuk vanaf ’t Veerhuis tot de finishlijn was precies twee minuten, dit had ik voor de start getest. Ik kwam voor het parcoursrecord, de vorm was goed, het weer werkte mee en ik ging er gewoon voor. Halverwege wist ik dat het haalbaar was maar dat betekende ook een lange solorace waarin ik vol ben doorgelopen.” Na 1.10.13 uur en ruim 21 kilometer werd winnaar Huub Maas op Koningsdag onder luid applaus onthaald in het sfeervol hart van Oud Gastel.