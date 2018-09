Atleet Gunter Geens maakt in Steenbergen prima comeback

Gunter Geens won de wegwedstrijd over 10 kilometer overtuigend in 33.19 minuten en bleef daarmee sterke masters Huub Maas (THOR) en Toon Heeren (Achilles) de baas.

Maar liefst zes jaar liep Geens uit het Belgische Herentals geen wedstrijden. Steeds terugkerende blessures aan knie en achillespees hielden de atleet aan de kant. Zondagochtend in Steenbergen maakte Geens eindelijk zijn comeback.

Voor Maas was Gunter Geens niet onbekend. ,,Ik herinner me dat we destijds aan elkaar gewaagd waren, maar hij verdween van het toneel." Geens was een verdienstelijk atleet met een beste tijd op de tien kilometer van in de dertig minuten. Hij legde zich toe op langere afstanden.

Geens vertelt: "Sinds enkele weken ben ik aan het trainen op snelheid en besloot een wedstrijd over 10 kilometer uit te zoeken. Ondanks het bar slechte weer en hier en daar wat slecht bestraat parcours ging het prima."

Huub Maas passeerde een halve minuut later in de Steenbergse Kaaistraat de finishboog. ,,De volgende en tevens op één na laatste circuitwedstrijd, Rondje Seppe in Bosschenhoofd, valt samen met de Singelloop. Ik ben dan in Breda van de partij. Bij de slotwedstrijd van het circuit in Rucphen moet ik present zijn, wil ik het eindklassement winnen."