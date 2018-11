Assistent-trainer Stefan Spruit is vijf uur per week op de karatevereniging: 'Daar is altijd tijd voor’

Het zelf trainen en het helpen van de jeugd lopen naadloos in elkaar over als Stefan Spruit de dojo betreedt. Karate vormt de leidraad in zijn weekplanning. ,,Je moet er gewoon tijd voor vrijmaken, eigenlijk ligt het echt zo simpel’', antwoordt hij op de vraag hoe hij beroep, sociaal leven, vriendin en vrijwilligerswerk kan combineren. Bij Kaizen Dojo staat hij niet alleen als karateka op de tatami, maar ook als assistent-trainer van de jeugd en begeleider van volwassenen.

Werken met mensen

Van werken met mensen geniet hij enorm. Als bewegingsagoog helpt hij ouderen met dementie te bewegen. Nadat hij om 17.00 uur de deur van Stichting Groenhuysen achter zich heeft dichtgetrokken, staat hij een paar uur later op de tatami om kinderen te helpen of de techniek van beginnende karateka’s te verfijnen.

Hij leert hier veel van. ,,Ik moet heel goed nadenken over de dingen waarmee ik bezig ben, omdat ik ook regelmatig vragen krijg over de technieken.’' Karate is niet alleen goed voor de discipline en het zelfvertrouwen, de sport verbroedert ook. ,,We zijn met een paar man naar Japan geweest en gaan weleens hardlopen of squashen. Sport is mijn sociale leven.’'