Arbiter Martens uit Rijsbergen: van DSE 4 - Unitas'30 9 naar de Eredivisie

Op 32-jarige leeftijd beleefde de Rijsbergenaar Richard Martens vorige week als scheidsrechter zijn vuurdoop in de eredivisie bij het duel Willem - FC Twente. 'Ik ben beloond voor de goede prestaties in de eerste divisie van de laatste tijd.'

Bureaucratisch en halsstarrig? Niet Martens. Het leidinggeven, helder communiceren, een groep mensen aansturen en structuur aanbrengen in een geheel, belangrijke eigenschappen voor een scheidrechter, heeft hij van nature. ,,Ik was bij VVR laatste man en aanvoerder en had een redelijk tactisch inzicht. Ik heb tot mijn 22ste gevoetbald waardoor ik mij goed kan inleven in een wedstrijd."

Een beetje ijdel is hij ook. ,,Want als je dat niet bent, kan je geen goede scheidsrechter zijn. Door impopulaire beslissingen te nemen sta je automatisch in de picture. Die ijdelheid stel ik altijd in dienst van de voetballers. Ik heb nooit iemand gehoord die zei: 'Ik koop een kaartje voor de scheidsrechter.' Ik ben slechts onderdeel van een wedstrijd."

Volledig scherm referee Richard Martens © Geert van Erven/Soccrates

Kruisband

Dat de Rijsbergenaar met blocnote, pen en papier, gele en rode kaarten en een fluit in de mond het land in trekt, is door een speling van het lot gekomen. In de B-jeugd van VVR, waarvan hij niet-spelend lid is, volgt Martens een cursus om de E'tjes en F'jes te kunnen fluiten. Als speler van de selectie. ,,Ik zat tussen het eerste en het tweede in", scheurt hij later zijn rechter kruisband in. Bij zijn rentree scheurt hij vervolgens zijn hele kruisband af. ,,Voor mijn revalidatie kreeg ik het advies om veel te sporten. Om meer te gaan hardlopen en mijn spieren sterker te maken, ben ik extra gaan fluiten. Zo ben ik erop latere leeftijd ingerold."

Waarom wil iemand met een afgeronde HBO-studie sport marketing en management wekelijks in de schijnwerpers van de hoon staan? ,,Omdat het een gevarieerd werkgebied is. Bij aankomst heb ik een veiligheidsoverleg met afgevaardigden van de lokale driehoek. Daarna heb ik te maken met bestuursleden, media, supporters, de spelers op het veld en mijn eigen team dat bestaat uit twee assistenten en de vierde official. Met verschillende facetten bezig zijn met mensen uit alle lagen van de samenleving, vind ik het mooiste aan het fluiten."

DSE 4 - Unitas'30 9, zijn eerste officiële seniorenwedstrijd. Tien jaar later is hij toegetreden tot Eredivisie.