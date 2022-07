‘Apostel’ Sterenborg gelooft heilig in de kracht van lacrosse

Bredase Monica Dekker kon ‘nooit meer hardlopen’, maar lever nu loodzware prestatie over 767 kilometer

Ultraloopster Monica Dekker uit Breda heeft het geflikt. De vrouw die enkele jaren terug de mededeling kreeg dat hardlopen nooit meer zou lukken, is de eerste Nederlandse die de Grand Slam wist te voltooien: een kwartet van extreme ultralopen van in totaal 767 kilometer in tien maanden. Vorige week voltooide ze haar klus in het Belgische Bierbeek.

8 juli