Annemiek van Vleuten vliegensvlug terug uit Pau, maar loszittend voorwiel nekt haar in de finale van De Draai

Daags na de Tour rijden ook de vrouwen hun eerste criterium in Nederland. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten draait er haar hand niet meer voor om. Met dank aan de organisatie van de Draai van de Kaai. Die liet haar vliegensvlug overvliegen. De regenachtige Draai eindigde voor haar alleen in mineur. Een losgekomen voorwiel maakt Van Vleuten kansloos in de strijd om de zege. Die ging nu naar Marianne Vos

Rond de klok van half drie tikte het privévliegtuigje dat Annemiek van Vleuten de landingsbaan van Breda Airport, oftewel Seppe aan. Aan boord niet alleen de wereldkampioene maar ook het meeliftende trio Thalita de Jong, Jeanne Korevaar en Van Vleutens ploeggenote Floortje Mackay.

Aan het begin van gate H02 stond Marianne Vos al te wachten op het kwartet dat laat in de ochtend was opgestegen in Pau. Die was rond het middaguur met de Jumbo-Vismaploeg met een lijnvlucht in Amsterdam geland. ,,Zo kom je er dus ook op tijd”, lachte Vos.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten zet na een 'goede vlucht' weer voet op Brabantse bodem om enkele uren later criterium De Draai van de Kaai te rijden. © Ad Pertijs

Enkele uren later zaten ze in een nat Roosendaal weer op de fiets. De regenjackjes gingen daarna niet meer uit. Bij Van Vleuten waren alleen de regenboogstrepen de boorden van jaar korte mouwtjes zichtbaar. Terwijl ze zich er zo op had verheugd om na de verloren Tour nog ‘minstens éen keer’ die mooie kampioenstrui te kunnen tonen.

De echte finale begon bij het luiden van de bel voor de laatste ronde. Van Vleuten viel aan en Thalita de Jong en Marianne Vos waren er als de kippen bij om in haar achterwiel te duiken. Voor de wereldkampioene was het vervolgens snel over met de pret. ,,Mijn voorwiel schoot loos.” Enkele minuten later knalden Marianne Vos, Yara Kastelijn en Thalita de Jong zij aan zij richting de finishlijn. Vos drukte als eerste haar voorwiel over de streep, voor Kastelijn en De Jong.

,,Ik rijd alleen dit criterium", liet Vos weten. ,,Het WK is mijn volgende doel en dan moet je dit niet te vaak doen.” Yara Kastelijn zegt vooral toe te zijn aan rust. ,,De laatste twee dagen in de Tour was ik behoorlijk op.”

Van de finish van de Tour in het Zuid-Franse Pau naar de Draai van de Kaai binnen 24 uur is dan ook geen sinecure. Van Vleuten zegt ‘zeker’ niet getwijfeld te hebben of ze het aanbod van De Draai om die kloof met een privétoestel moest aannemen. ,,Roosendaal is altijd een leuk criterium. Net als het feestje erna.”

Knaller

Dat de Tour de France voor Van Vleuten niet eindigde zoals ze gehoopt had , is wel duidelijk. ,,De laatste dagen was ik niet de normale Annemiek”, laat ze nog maar eens weten. ,,Niet dat ik ziek was, maar ook niet fit. Jammer, ik was er graag met een knaller uitgegaan.”

Maandagochtend wees de thermometer uit dat de kopvrouw van Movistar niet ziek is. ,,Als dat wel het geval was geweest, had ik me afgemeld voor De Draai. Maar ik weet nog steeds niet precies wat ik onder de leden heb. Morgen laat ik eerst mijn bloed prikken, misschien dat daar iets uitkomt.”

Volledig scherm Nadat de aanval van Annemiek van Vleuten was gestrand door materiaalpech, spurtte Marianne Vos naar de zege. Voor Yara Kastelijn (links) en Thalita de Jong. © Ad Pertijs

Na de Tour de France is de vrouw die grossierde in het winnen van grote ronden eindelijk klaar voor afscheidstournee. ,,Tot de finish van de Tour wilde ik er niet mee bezig zijn. Het moest niet in mijn hoofd gaan zitten. De emoties die bij zo’n afscheid horen wilde ik nog even voor me uitschuiven. Ook al omdat ik het WK nog één keer wil rijden. Met het nummer één opgespeld.”

Wat ze daarna gaat doen? ,,Dat weet ik nog niet”, klinkt het oprecht. ,,Misschien wordt het WK (over anderhalve week in Glasgow) mijn laatste wedstrijd. Misschien ga ik nog even door.”

Eén ding weet ze zeker. ,,Vanavond ga ik het niet laat maken. Gisteravond hebben we na afloop nog een feestje gehad.” Net als vorig jaar heeft ze er een ‘lichte kater’ aan overgehouden. Toen bleef ze ook nog eens hangen voor het volgende feestje. ,,Dit keer pas ik. (lachend) Ik ben helemaal kapot.”

1. Marianne Vos, 2. Yara Kastelijn, 3. Thalita de Jong, 4. Fem van Empel, 5. Floortje Mackaij, 6. Shirin van Anrooij, 7. Femke Beuling, 8. Pauliena Rooijakkers, 9. Kelly Druyts, 10. Sabrina Stultiens