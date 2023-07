Annemiek van Vleuten met ‘lichte kater’ vliegensvlug weer terug uit Pau voor De Draai

Rond de klok van half drie tikte het privévliegtuigje dat Annemiek van Vleuten de landingsbaan van Breda Airport, oftewel Seppe aan. Aan boord niet alleen de wereldkampioene maar ook het meeliftende trio Thalita de Jong, Jeanne Korevaar en Van Vleutens ploeggenote Floortje Mackay.

Aan het begin van gate H02 stond Marianne Vos al te wachten op het kwartet dat laat in de ochtend was opgestegen in Pau. Die was rond het middaguur met de Jumbo-Vismaploeg met een lijnvlucht in Amsterdam geland. ,,Zo kom je er dus ook op tijd”, lachte Vos.

In de aankomsthal werden de rensters voor een meet and greet begroet door een aantal sponsors en leden van de organisatie. ,,De vlucht viel mee, alleen de landing was even spannend”, zei de kopvrouw van Movistar kijkend naar de dreigende lucht boven Seppe. Alleen Floortje Mackaij zei het even moeilijk mee gehad te hebben.

Van de finish van de Tour in het Zuid-Franse Pau naar de Draai van de Kaai binnen 24 uur is geen sinecure. Van Vleuten zegt ‘zeker’ niet getwijfeld te hebben of ze het aanbod van De Draai om die kloof met een privétoestel moest aannemen. ,,Roosendaal is altijd een leuk criterium. Net als het feestje erna.”

Knaller

Dat de Tour de France voor Van Vleuten niet eindigde zoals ze gehoopt had (Demi Vollering greep zaterdag de macht op de Tourmalet), is wel duidelijk. ,,De laatste dagen was ik niet de normale Annemiek”, laat ze nog maar eens weten. ,,Niet dat ik ziek was, maar ook niet fit. Jammer, ik was er graag met een knaller uitgegaan.”

Maandagochtend wees de thermometer uit dat Van Vleuten niet ziek is. ,,Als dat wel het geval was geweest, had ik me afgemeld voor De Draai. Maar ik weet nog steeds niet precies wat ik onder de leden heb. Morgen laat ik eerst mijn bloed prikken, misschien dat daar iets uitkomt.”

Met de Draai van de Kaai begint de vrouw die grossierde in het winnen van grote ronden, voor haar gevoel ook eindelijk aan haar afscheidstournee. ,,Dat gaat nu in ieder geval leven. Tot de finish van de Tour wilde ik er niet mee bezig zijn. Het moest niet in mijn hoofd gaan zitten. De emoties die bij zo’n afscheid horen wilde ik nog even voor me uitschuiven. Ook al omdat ik het WK nog één keer wil rijden. Met het nummer één opgespeld.”

Wat ze daarna gaat doen? ,,Dat weet ik nog niet”, klinkt het oprecht. ,,In Roosendaal rijd ik in ieder geval nog een keer in mijn regenboogtrui. Misschien wordt het WK (over anderhalve week in Glasgow) mijn laatste wedstrijd. Misschien ga ik nog even door.”

Eén ding weet ze zeker. ,,Vanavond ga ik het niet laat maken. Gisteravond hebben we na afloop nog een feestje gehad.” Net als vorig jaar heeft ze er een ‘lichte kater’ aan overgehouden. Toen bleef ze ook nog eens hangen voor het volgende feestje. ,,Dit keer pas ik. (lachend) Ik ben helemaal kapot.”