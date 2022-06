Anne van de Wiel valt buiten de boot voor WK atletiek

Waar Anne van de Wiel zondag na afloop van het NK al voor moest vrezen, is inmiddels de harde realiteit. De 25-jarige atlete uit Breda is niet geselecteerd voor de 4x400 meter estafetteploeg, die volgende maand in actie komt op het WK atletiek in Amerika.

,,Ik had dit zien aangekomen”, zo reageert Van de Wiel nuchter op het feit dat ze als nummer acht buiten de boot is gevallen bij het formeren van de zevenkoppige 4x400 formatie. ,,Tot de finale had ik er zondag nog wel hoop op.” Ze werd daarin derde, met de kanttekening dat de drie snelste atletes, Femke Bol, Lieke Klaver en Eveline Saalberg, hadden gekozen voor 200 meter in plaats van de 400 meter. Van de Wiel liet in de eindstrijd wel één directe concurrente, Laura de Witte, achter zich. ,,Maar weer niet in een harde tijd.”

Dat laatste is volgens haar leidend gebleken voor het samenstellen van het team. ,,Laura heeft dit seizoen één keer twee tiende (53.68) harder gelopen dan ik (53.89), en zij gaat dus wel mee.”

Van de Wiel, die vorig jaar wel als reserve mee mocht naar de Olympische Spelen, zegt er verder gaan drama van te willen maken. ,,Het is ook niet mijn ambitie om steeds alleen maar als reserve mee te gaan naar een groot toernooi.” Wel wil ze de komende maand vol gaan voor een plek in de selectie voor het EK, dat medio augustus wordt gehouden in München.

Het team bij de vrouwen bestaat nu uit: Femke Bol (50.37), Lieke Klaver (50.80), Eveline Saalberg (51.22), Andrea Bouma (52.73), Cathelijn Peeters (53.34), Hanneke Oosterwegel (53.55) en Laura de Witte (53.68). De in Den Bosch wonende en in Dongen opgegroeide Peeters is de grote verrassing in het team. Ze verbeterde haar pr dit jaar met maar liefst meer dan drie seconden. ,,Wie vorig jaar had gezegd dat in 53.3 zou lopen, had ik voor gek verklaard”, aldus Peeters. Op het NK kwam ze trouwens niet uit op de 400 meter, maar de 400 meter horden. ,,Die wilde ik liever lopen. Daarna zou ik wel zien wat de anderen hadden gedaan op de 400 meter. Omdat niemand zondag in de finale onder mijn tijd dook, was het ook geen grote verrassing meer, dat ik nu ben geselecteerd.”