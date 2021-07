Anne van de Wiel uit Breda mag mee naar Tokio: ‘Ik hoop wel dat ik ook word opgesteld’

Pas een paar maanden geleden liep ze immers haar eerste wedstrijd over 400 meter. Anne van de Wiel is eigenlijk zevenkampster en die combinatie wil ze voorlopig ook nog niet loslaten.

,,Ik heb altijd hard getraind voor de 200 en 800. Ik denk dat ik in eerdere jaren ook al een snelle 400 had kunnen lopen, maar als je het nooit doet kom je daar ook niet achter. De tempo’s gingen erg goed in de training , vandaar dat mijn trainer Ingmar Vos ook zei van ‘laten we eens een 400’tje lopen en kijken wat er uitkomt.’ Dat ging met mijn meerkampbasis goed en dit is het resultaat”, zegt Van de Wiel.

Prestaties uit het verleden telden niet, uiteindelijk werd er vooral gekeken naar de uitslag van de 400 meter bij het NK van vorig weekeinde in Breda. Daar liep Van de Wiel een pr van 53,46 seconden. Dat leverde haar een plekje in de zevenkoppige selectie op. Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne de Witte zijn zekerheidjes, daarachter mag Van de Wiel met Laura de Witte, Hanneke Oosterwegel en Andrea Bouma gaan uitmaken wie de vierde vrouw aan de start wordt. Natuurlijk kunnen de bondscoaches er ook nog voor kiezen om lopers in de serie te sparen. En dan is het nog de vraag welke status de gemengde estafette krijgt. Op een trainingsstage in Japan mag Van de Wiel laten zien waarom de keuze op haar moet vallen.

Kan snel gaan

,,Ik hoop wel dat ik ook word opgesteld ja. Eerst was ik daar nog niet mee bezig, was ik al blij dat ik kans maakte om mee te gaan. Maar nu wil ik ook echt graag lopen. Niet in actie komen is toch een andere ervaring. Ik denk dat ik nog wel harder kan, 53 laag moet kunnen. En op de 400 kan het ook ineens heel snel gaan”, zegt Anne van de Wiel telefonisch vanuit de auto.

Ze is op de terugweg vanuit Heerhugowaard, waar ze met AV Sprint de clubcompetitiewedstrijd in de eerste divisie won. Ze werd tweede op de 100 meter (11,81), eerste op de 200 (23,68) en zegevierde met Femke Frijters, Marit Dopheide en tweelingzus Myke van de Wiel op de Zweedse estafette. ,,Normaal gesproken promoveert de nummer één rechtstreeks naar het NK teams, maar helaas geldt die regel in coronatijd niet en moeten we begin september aan de promotie-degradatiewedstrijd meedoen”