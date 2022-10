Anna van Dalsum vertrok uit onmin bij Almonte, weerzien met oude ploeg levert zoete wraak op

Anna van Dalsum (22) vertrok in april samen met vier vriendinnen bij promotiedivisionist Almonte. Vrijdag trof ze de Eindhovenaren in haar nieuwe thuishal, die van Binnenland dames 2 uit Barendrecht. De nodige zenuwen later nam ze sportieve revanche: 69-54.

De coachingsstaf en een aantal speelsters van Almonte leefden vorig seizoen in onmin met elkaar, Anna van Dalsum trok haar conclusies. Haar zus Lisa (24) speelde op dat moment bij Utrecht Cangeroes en vond de reisafstand vanuit Breda eigenlijk te ver. Beiden vonden een nieuwe uitdaging bij Binnenland, op hetzelfde niveau en in dezelfde competitie als Almonte.

Quote Het gaat gewoon goed en ik kan vrijuit spelen, dacht ik Anna van Dalsum

Gezien alle commotie vond de jongste zus de wedstrijd van vrijdag nogal spannend. ,,Revanchegevoelens speelden wel een rol”, erkent Anna van Dalsum. ,,Ik wilde graag laten zien wat Almonte nu mist.” Ze benutte een driepunter en maakte de eerste score van de wedstrijd. ,,Dat was wel even lekker”, vertelt ze lachend. ,,Toen gleed de spanning van me af. Het gaat gewoon goed en ik kan vrijuit spelen, dacht ik.”

Niet meer zo bijzonder

De Bredase sprak voor en na de wedstrijd met haar voormalige ploeggenoten. De coachingsstaf liet ze ongemoeid. De meiden die samen met haar afscheid namen, zaten op de tribune in Barendrecht. ,,Het was voor iedereen apart om elkaar terug te zien. Nu deze wedstrijd is gespeeld, is het ook klaar. De wedstrijd tegen Almonte in Eindhoven is niet meer zo bijzonder. Daar kijk ik niet tegenop.”

Quote We hebben zo’n sterk team dat we zeker de fi­nal-four moeten halen Anna van Dalsum

Haar ploeg Binnenland 2 moest zich nog wel flink inspannen tegen het team van haar voormalige coach Paul van den Heuvel. Het stond bij rust pas 39-31. ,,Uiteindelijk lieten wij zien dat we meer kwaliteit hebben", zegt Van Dalsum. ,,Lisa van den Adel bijvoorbeeld heeft jarenlang in de eredivisie gespeeld. Dan kan ik er nog wel een paar noemen die erg goed zijn. Mijn zus Lisa en ik kunnen natuurlijk ook aardig basketballen. We hebben zo’n sterk team dat we zeker de final-four moeten halen. Eigenlijk zouden we die in moeten gaan als nummer één, gezien al onze ervaring.”

Veel uitblinkers

Haar team is na vijf competitiewedstrijden nog altijd ongeslagen. Van Dalsum gaat als vanouds door met scoren en heeft in zes wedstrijden al 75 punten gemaakt uit driepunters. Haar zus Lisa miste één wedstrijd, maar heeft, zo zegt Anna, het ook erg naar haar zin in Barendrecht. ,,Er staat hier een hele leuke groep, waarin elke week wel iemand uitblinkt", zegt ze. ,,We hadden meteen een goed gevoel bij Binnenland en zijn blij dat we in de promotiedivisie kunnen blijven spelen. Dat was ook een wens van ons.”

Het leek erop dat EBBC uit Den Bosch, waar haar eveneens bij Almonte gestopte oud-ploeggenoten nu spelen, een goede kandidaat was om het tweetal in te lijven. ,,We hebben meegetraind met EBBC en High Five uit Tilburg”, vertelt Van Dalsum. ,,Ook zij wilden in de promotiedivisie basketballen. De bond heeft hen niet toegelaten, dus waren er nog twee opties voor ons: Utrecht en Barendrecht. De reisafstand heeft dus de doorslag gegeven.”

Spelen met haar oude ploeggenoten lijkt Van Dalsum toch nog wel leuk. Of ze ooit nog terugkeert bij de ploeg waar ze in de jeugd en in de senioren basketbalde? ,,Mijn vriendinnen zijn daar weg, ik heb verder niet veel met Almonte”, zegt de oud-speelster van Barons uit Breda. ,,Ik wil voorlopig gewoon weer lekker basketballen.”

Volledig scherm BARENDRECHT, 28-10-2022, Sporthal De Driesprong . Dutch Basketball Women Promotiedivisie A , Game between CBV Binnenland VSE 2 and Almonte VSE 1 . Anna van Dalsum of CBV Binnenland VSE 2 © Pro Shots / Shane Winsser