Angstvallige stilte in huize Van der Ree in aanloop naar korfbalderby DSO - VIOS

Op zaterdagochtend zitten DSO-speelster Angelique van der Ree en haar man, VIOS-coach Martin van der Ree, samen aan het ontbijt. Een paar uur later staat het echtpaar tegenover elkaar in de West-Brabantse korfbalderby.

DSO tegen VIOS, Klundert versus Willemstad. Een botsing van stijlen. ,,Met name het fysieke geweld van VIOS wil een tegenstander nog wel eens intimideren. Ik weet hoe ze zijn", zegt Angelique van Ree. Ze speelde jarenlang voor VIOS. ,,DSO zuigt meer, verbale intimidatie", reageert echtgenoot Martin op de uitspraak van Angelique.

De ploeg uit Klundert kende een moeizame start van de competitie, zowel in de tweede klasse op het veld als op het derde niveau in de zaal. ,,Het ontbreekt ons aan scorend vermogen, lengte en vertrouwen", analyseert Angelique de afgelopen maanden. ,,En precies dankzij dat vertrouwen, vastigheid, scorend vermogen en veel lengte, staan wij er een stuk beter voor", zegt de trainer van VIOS.

,,We zijn in vorm, aan het eind van de rit moeten we minimaal drie ploegen onder ons kunnen houden", is Martin van der Ree duidelijk. In de loodzware derde klasse degraderen twee ploegen rechtstreeks, en moet één club extra wedstrijden spelen voor lijfsbehoud. ,,Als DSO degradeert, dan is dat zo. Als wij het maar niet zijn."

Stiller

In huize Van der Ree is korfbal normaliter het gesprek van de dag. ,,Vaak, heel vaak hebben we het er inderdaad over", bevestigt Angelique. ,,Ook over de tactiek van onze ploegen." Maar deze week is het opvallend stiller als de geliefde sport weer eens onderwerp van gesprek wordt. ,,Je wilt de ander niet wijzer maken", legt de DSO-speelster uit. ,,Maar we hebben geen geheimen meer voor elkaar", zegt Martin van der Ree, die van de gelegenheid gebruikt maakt om voor het interview de training van de tegenstander te bekijken.

Het wordt een feest der herkenning, komende zaterdagmiddag, voor zowel Angelique als Martin. Zij speelde dus meerdere seizoenen in Willemstad, hij kent alle spelers van de tijd dat hij het tweede team van DSO coachte. ,,Ik weet niet of ik even hard kan zijn tegen bekenden", zegt Angelique. ,,Bij hem is er een knop die hij kan omzetten", wijst ze naar haar man. ,,Een wedstrijd is een wedstrijd. Ik gun ze het beste, maar zaterdag even niet", zegt Martin.