Ambitieuze Roosendaler Erik-Simon Strijk wil triatlon binnen acht uur voltooien

Hij is van beroep grafisch vormgever. Werkt gemiddeld 24 uur per week bij een Bergse fietsgigant, maar is eigenlijk zo goed als profsporter. Erik-Simon Strijk kent daardoor ook geen achturige werkdag. Zijn streven voor dit jaar is dan ook om net iets minder te ‘werken’ op één dag. Met andere woorden, een hele triatlon afwerken in minder dan acht uur. Even leek het er op dat dit morgen al zou gebeuren in Oud Gastel, maar een rugblessure gooit roet in het eten van de regerend nationaal kampioen.

Wat was je laatste echte wedstrijd?

,,Dat was in oktober 2019 in China. Daar was ik op uitnodiging, omdat ik net als in 2013 in dat jaar weer Nederlands kampioen was geworden. Het was in de provincie naast die waar Wuhan ligt, (lacht) maar ik heb dat virus niet ingevoerd hoor. De wedstrijd was waanzinnig. Niemand wist vooraf dat de triatlon zo enorm leeft in China. Volle stadions, persconferenties en eindeloze handtekening–sessies, ik had dat nog niet eerder meegemaakt. En daarna viel alles stil door corona.”

Hoe kwam je op het idee om in Oud Gastel te gaan soleren?

,,Mijn doel is om mijn persoonlijk record van 8 uur 20 minuten uit Almere flink aan te scherpen. Natuurlijk het liefst door net onder die grens van acht uur te duiken. Dan zit je ook al dicht bij het nationaal record van Jan van der Marel uit 1999. Jan heeft 7 uur 57 minuten achter zijn naam staan. Omdat er geen wedstrijden zijn en ik toch een poging wilde wagen heb ik contact gezocht met Wim van den Broek (secretaris van ’t Veerke/Triatlonorganisatie Oud Gastel en verslaggever van deze krant, red.). Die vond het een geweldig idee als ik solo een hele triatlon in en om Oud Gastel zou afwerken. Het leek mij ook geweldig om me helemaal te kunnen focussen op mijn race zonder massa’s tegenstanders. Wel had ik goede hazen ingeschakeld. Op de marathon zou topatleet Roy Hoornweg mij bijvoorbeeld tot 35 kilometer op sleeptouw nemen.”

En dan is het twee weken voor de datum….

,,Ja, en toen ging het mis. Ik had net een breukje in de heup achter de rug en was weer volop in training. Tot twee weken terug mijn rug begon op te spelen. Die is ‘gekraakt’ en nu is er al verlichting en adem ik ook weer makkelijker. Maar ik ben nog niet goed genoeg hersteld voor mijn poging. Vandaar dat ik nu nieuwe doelen gesteld heb. Op 30 juli doe ik mee aan de triatlon van Alpe d’Huez. Een pittig ruime halve triatlon met drie cols en de bekendste als laatste. Bovenop de alp loop je dan nog een halve marathon. Het hoofddoel wordt nu zaterdag 4 september. Dan duik ik bij Almere het water in tijdens de WK Triatlon om toch richting die acht uur te gaan.”

En Oud Gastel?

,,In Oud Gastel kom ik dan in juni 2022 ‘gewoon’ weer meedoen. Geweldig wat ze voor me hadden willen doen. Dat zal ik niet snel vergeten!”