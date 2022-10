Ambitieuze Ronald Cockx wil na zege in Rucphen door ‘brutaal tikje’ een record van Colin Bekers aanvallen

Laten we beginnen met de man die zijn snelle koppositie wel volhield. Ronald Cockx uit Zundert won de 10 kilometer. ,,Vanaf de start liep ik vrij vlot, dus ik dacht ‘ik doe een brutaal tikje en kijk of er iemand meegaat’. Toen kwam ik eigenlijk onverwacht snel los”, vertelt Cockx. De wedstrijd begon met een rondje op de atletiekbaan van de vereniging. Vanaf het moment dat de lopers de baan af liepen, pakte Cockx de leiding en gaf deze niet meer weg.

Quote Dat mijn pa hier vijfde wordt vind ik ook echt heel mooi Janjulius van Dijke

,,Ik heb misschien wel negentig procent van de wedstrijd in mijn eentje gelopen, maar het parcours was door de prachtige herfstkleuren in het bos gelukkig fijn. Nu ga ik me voorbereiden op de tien kilometer tijdens de Van Oers Marathon in Etten-Leur volgende week.” Daar overweeg Cockx een aanval op het tien jaar oude baanrecord van Colin Bekers. ,,Dat record staat volgens mij op 31.20. Ik loop hier nu een tijd van 31.42, dus het kan leuk zijn om daarvoor te gaan.”

4800 meter op kop

En dan de man die het nét niet volhield. Richard van Oosterhout was niet alleen deelnemer van vijf kilometer tijdens de Caris 10. Hij maakt ook onderdeel uit van de organisatie. ,,Ik denk dat ik 4800 meter op kop heb gelopen. Op het laatst komen d’r dan twee van die jonge gasten overheen. Die sprint zat er even niet meer in, maar ik ben tevreden.”

Wie hij dan voor zich moest dulden? Janjulius van Dijke trok na een spannende eindsprint met Dennis van den Bemt de winst naar zich toe in een tijd van 18.02. ,,Ik heb vrijwel de hele wedstrijd met Dennis kunnen gelopen, dat is gewoon heel fijn. Deze race heb ik vooral als een snelheidstraining beschouwd. Volgende week in Etten-Leur ga ik de tien kilometer weer lopen.” Iets meer dan een minuut na de strijd tussen Van Dijke en Van Den Bemd kwam Van Dijke senior als vijfde over de streep. ,,Dat mijn pa hier vijfde wordt vind ik ook echt heel mooi”, aldus de Halsterenaar.

Nummer drie Van Oosterhout was na de race ook content met hoe de dag verlopen was. ,,Kijk om je heen. Dit ziet er toch top uit", doelt Van Oosterhout op de gemoedelijke sfeer waarin de lopers en het publiek bij de finish staan na te praten. ,,De vorige editie kregen we wat commentaar op het parcours, dat door een stuk weiland ging. Daarom zijn we nu terug naar de route van drie jaar geleden en dat wordt heel goed ontvangen.”

Volledig scherm Winnaar van de vijf kilometer Janjulius van Dijke feliciteert zijn vader François met zijn vijfde plaats. © Saskia Kuyper

Winnaressen

Laurey van den Berge won de tien kilometer bij de vrouwen (37.04) en was het hiermee eens: ,,Het parcours is stukken beter dan vorig jaar. Je loopt beschut, de bomen houden je uit de wind. Dat scheelt nogal met een rondje open polder en maakt het voor mij mentaal een stuk leuker.” De vijf kilometer bij de vrouwen werd gewonnen door Lotte Aerts in een tijd van 20.24.