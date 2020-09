Ambitieus Pelikaan is op zoek naar meer rendement: ‘We hebben er veel zin in’

Rogier Gütlich is na een jaar weer terug als hoofdcoach van Pelikaan, al is de goedlachse Roosendaler natuurlijk helemaal niet weg geweest. Afgelopen seizoen was Daan van den Hoven de coach, maar die maakte de overstap naar de mannen. Gütlich keert dus weer terug in zijn rol als trainer van de groep waarmee hij al werkte toen die nog hoog speelde in de A-jeugd.