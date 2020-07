'Als Frits van Eerd zijn zinnen ergens op zet...’ Hoe de grote Jumbo-baas in 2006 Nederlands rallykampioen werd

Frits van Eerd weet wat de mensen denken als hij in 2006 zegt te gaan voor de nationale rallytitel. Dat zoiets gemakkelijk gedaan is als je het familiekapitaal van Jumbo tot je beschikking hebt. ,,Wat dat betreft voel ik me mijn hele leven al gediscrimineerd", liet hij destijds optekenen in een interview. Als 'zoontje van de baas' moest hij naar eigen zeggen alles zelf zien te regelen. Jumbo stak er geen euro in. Sterker nog, pa en ma Van Eerd vonden het hard rijden in auto's allemaal maar niks. ,,Net als bij iedereen moet ik mijn sponsoring zelf rond zien te krijgen. Het meeste komt ook van sponsors. Voor de rest heb ik alles, alles, alles zelf gedaan. Ik had zeven dagen per week zwarte handen. Ook op eerste en tweede kerstdag", vertelt de dan 39-jarige Frits van Eerd in een interview aan het Brabants Dagblad over zijn rallyambities.