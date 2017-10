Alleen winst telt bij Bredase broederstrijd

De beladen wedstrijd wordt voor het eerst dit seizoen afgewerkt, op het complex van Breda. Het leeft bij beide ploegen, maar de eersteklassers benaderen de derby niet anders dan andere wedstrijden. "Nee, we gaan geen rigoureuze wijzigingen doorvoeren", maakt In het Veld duidelijk.

Met een tiende plek kent Zwart-Wit, dat tot dusver drie punten bijeensprokkelde, een povere seizoenstart. Het aantal tegendoelpunten, achttien, geeft vooralsnog geen stof tot nadenken. Maar die competitiestart hebben de 27-jarige aanvoerster en haar ploeggenotes niet zien aankomen. "Dat we fier bovenaan zouden staan ook zeker niet, maar dit valt tegen."

Positiewisselingen

Waar dat aan ligt? "We moeten nog heel erg aan elkaar wennen omdat we een nieuw team hebben (zeven hockeysters kwamen in de zomer naar Zwart-Wit, red.) en dat betekent ook diverse positiewisselingen", zegt In het Veld, die zelf van de aanval naar de verdediging is verhuisd.

De rivaal staat een plekje daarboven met vijf punten uit even zoveel duels. Breda scoort dit seizoen moeizaam, slechts vier doelpunten, maar incasseert ook nauwelijks een tegentreffer. Van der Kreek: "Dat betekent dat onze verdediging goed staat. Dit willen we morgen graag zo houden."

Onvoorspelbaar

Dat Breda al ruim twee jaar ongeslagen is, legt geen extra druk bij Zwart-Wit. "Deze wedstrijd is zo onvoorspelbaar", licht In het Veld toe. "Er gebeurt altijd wat." Waardoor de thuisploeg vooralsnog in staat blijkt om sinds mei 2015 - in het seizoen 2015-2016 stond de derby niet op het programma omdat beide ploegen in een andere poule uitkwamen - niet meer te verliezen? De 22-jarige Van der Kreek: "We willen dat extra stapje zetten en omdat het ook zo leeft, gaan we er beter door spelen."

In het Veld denkt dat het iets anders is en kijkt vooral naar haar eigen ploeg. "Breda is met dit soort wedstrijden feller en fanatieker dan tegen 'gewone' tegenstanders. Wij zijn nog te lief en worden zo overvallen."

Zwakke plekken

Ondanks dat de sportcomplexen hemelsbreed zo'n drie kilometer van elkaar van liggen, kunnen de hockeysters niet exact aangeven waar elkaars zwakke plekken liggen. "De selecties wijzigen ieder jaar, waardoor je dat op voorhand niet kunt zeggen", maakt Van der Kreek duidelijk, wat In het Veld beaamt. "Dan kijk je naar het doelsaldo en denk je dat hun verdediging een zwakke plek kan zijn."

Hoe dan ook zal het, zoals altijd, een beladen broederstrijd worden. Bij opnieuw een zege van Breda loopt het vijf punten uit op de rivaal. "Dan is er geen nood aan de man, maar wel werk aan de winkel", merkt In het Veld op. "We gaan ervoor, want we willen zeker niet verliezen."