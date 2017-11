Alleen rechtstreekse promotie naar tweede klasse is acceptabel voor Pelikaan

Het mannenteam van hockeyclub Pelikaan komt al bijna tien jaar uit in de derde klasse. In de voorbije jaren was de Roosendaalse formatie vaak dicht bij promotie, maar in het zicht van de haven strandde toch het schip. ,,Dit jaar moet het dan maar gebeuren'', vindt aanvoerder Daan van den Hoven. ,,We hebben er het team voor om deze ambitie waar te maken.''

Pelikaan is halverwege het seizoen koploper in de derde klasse met twee punten voorsprong op Prinsenbeek en drie op SHOT. Er is dus nog een lange weg te gaan voor de Roosendaalse hockeyers. Toch vindt Van den Hoven dat het nu maar moet gebeuren, maar hij is zich wel bewust van de concurrentie. ,,Van Prinsenbeek, nummer twee op de ranglijst, hebben we gewonnen, maar behalve onze acht overwinningen incasseerden we ook twee nederlagen. Eigenlijk is er een grote groep titelconcurrenten. Het verschil tussen ons en de nummer vijf (HOKO, red.) bedraagt slechts vijf punten. Een kampioenschap is geen must, maar promotie wel. Als we op de tweede plaats eindigen, promoveren we ook rechtstreeks en alleen dat is acceptabel'', aldus de aanvoerde van Pelikaan.

Van den Hoven (28), in het dagelijks leven accountmanager, begon vijftien jaar geleden met hockey. Daarvoor voetbalde hij in de C1 van BSC, maar dit lag hem niet. Hij koos voor hockey bij de Pelikaan waar zijn twee broers ook lid waren. Hij hockeyde een jaar met zijn broers in het eerste team, maar zij verhuisden naar Amsterdam en Den Haag en spelen niet meer.

Hoewel Pelikaan een grote club is, lukte het de afgelopen jaren niet om door te stoten naar een hoger niveau. Volgens Van den Hoven is dit voor een groot deel te wijten aan het feit dat het de club er niet in slaagt jonge talenten aan zich te binden. ,,Veel talenten gaan studeren en die vertrekken uit Roosendaal. Ook kiezen sommige jonge spelers ervoor om op een hoger niveau te gaan spelen. Dit jaar zijn er wel twee jongens doorgestroomd vanuit de jeugd. Max Crebolder en Matt Kamphuis krijgen regelmatig speelminuten.''