Alleen maar thuis trainen door coronacrisis: Dick Jaspers gunt het publiek een kijkje in zijn biljartkamer

Brabantse wielercri­te­ri­ums kennen hun plek: ‘Snappen dat Tour niet eerst ons belt’

3 april Tour of geen Tour. De Draai van de Kaai gaat deze zomer alvast niet door. De andere organisators van de zogenaamde ‘na-Tour-criteriums’ kijken het nog even aan. Ook al dreigen ze te worden vermorzeld in een complex krachtenveld.