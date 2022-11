Alleen coronapandemie kon mannen Tanaka in derde divisie houden, het steeds degraderen moet maar eens klaar zijn

Als alleen een pandemie ervoor kan zorgen dat je, zoals al die keren daarvoor, niet meteen degradeert na een promotie of kampioensjaar, heb je dan als team een probleem? Bij Tanaka weten ze hoe het voelt en volgens het mannenteam moet het maar eens klaar zijn met die cyclus van degraderen en promoveren. ,,We willen niet meer schommelen.”

Jaar in, jaar uit gaat het hetzelfde bij de mannen van Tanaka. Als het team in de hoofdklasse speelt, dan is promotie naar de derde divisie vrijwel een zekerheid. Maar als ze dan op dat hogere niveau spelen, is degradatie weer bijna een zekerheid gebleken.

Alleen de recente geschiedenis kon alleen de coronapandemie een degradatie voor even afwenden, maar dat was vooral omdat de bond degraderen voor een seizoen onmogelijk had gemaakt. Direct daarna was het weer raak, in de negatieve zin van het woord.

Het moest maar eens klaar zijn met die cyclus van alsmaar promoveren en degraderen. ,,We willen niet meer schommelen tussen de twee competitie", legt vaste kracht Rob Verschuren uit. Dus was het eerste doel om weer te promoveren, al is terugkeren nooit een probleem geweest.

Jeroen Christianen en André Hoekstra kwamen naar Etten-Leur om het team te versterken. Daarvoor waren zij met ODT tegenstanders van Tanaka, maar deze club kreeg het team niet volledig rond. Volgens Verschuren waren zij de ontbrekende puzzelstukjes. ,,Het was een dusdanige versterking, dat we bij aanvang van de competitie al 100 procent geloofden in de titelkansen. Dit seizoen was een redelijk uitgemaakte zaak voor ons.”

,,Vanaf de vijfde wedstrijd stonden we bovenaan. We verloren het hele seizoen geen wedstrijd en omdat de concurrentie elkaar het leven zuur maakte, liepen we alleen maar verder uit”, vertelt de 49-jarige Verschuren. Zo haalde Tanaka maar weer eens een titel in de hoofklasse binnen.

De eerste doelstelling is dus al bereikt, terwijl er nog een wedstrijd te spelen is. De belangrijkste klus volgt nu. Lukt het Tanaka eindelijk om zich te handhaven in de derde divisie? Verschuren kijkt in ieder geval al vol goede moed uit naar een nieuwe poging. ,,Ik geloof met de versterkingen die we hebben dat de kans op lijfsbehoud komend seizoen veel groter is.”

,,In de seizoenen hiervoor was het iedere keer vechten om wat puntjes bij elkaar te sprokkelen. Met de huidige samenstelling moeten we ons goed veilig kunnen spelen. Je weet natuurlijk nooit in welke poule je ingedeeld wordt en daar moeten we een beetje mazzel mee hebben. Normaliter moeten we er met onze kwaliteiten gewoon inblijven.”

Verschuren kijkt verder dan alleen het komende seizoen. Lijfsbehoud moet mogelijk zijn en daarna wil Tanaka stabiel in die derde divisie blijven spelen. ,,De successen binnen de club worden natuurlijk groots gevierd. In de toekomst weet je het natuurlijk nooit. Misschien kunnen we na een aantal jaar zelfs gaan bouwen aan een team dat nog een niveautje hoger kan spelen, maar deze samenstelling is nog zeker niet aan vervanging toe.”