Alle spelers van ‘het RBC van het millennium’ zijn bij reüniewedstrijd: ‘Hebben zelfs een shirtsponsor vastgelegd’

In het Atik Stadion neemt ‘het RBC van het millennium het op tegen het huidige RBC, dat uitkomt eerste klasse. De helden van toen staan uiteraard weer onder leiding van Robert Maaskant, een van de organisatoren van de reünie(wedstrijd).

,,Na weken speurwerk is het gelukt om alle spelers te traceren. De reacties waren overweldigend. Iedereen kijkt er naar uit om nog één keer met elkaar te gaan spelen”, aldus mede-organisator Hans van der Ende.

De hiervoor gemaakte Team van het Millennium-app zorgde direct al voor hilarische reacties. Zo schreef John Taks het geweldig te vinden maar slechts enkele minuten mee te kunnen spelen in verband met een versleten heup. Erwin van der Woerdt stelde voor om eerst om nog met de hele ploeg op trainingskamp te gaan naar Mallorca.

De selectie van toen

Dit was de selectie in het seizoen 1999-2000, RBC’s Team van het Millennium: Marcel van Helmond, Jeffrey Kooistra, Damiën Hertog, Remco Heerkens, Iwan Redan, John Taks, Jurgen Roeken, Marc Swinkels, Eric Hellemons, Maurice Verberne, Copain Kortland, Sebastian Stassin, Erwin van der Woerdt, Marcel Cas, Sieb Dijkstra, John van Loenhout, Martijn van Galen, Kevin de Vet, Björn Langeveld, Jörg van Nieuwenhuijzen, John Lammers, Gijs Cales, Rob Penders, Jurgen Belpaire en Marvin Brunswijk. De staf bestond uit Robert Maaskant, Leo van Campenhout, Henk van de Ven, Christol van Campenhout, Jan van Gestel, Remco Otten en René Dannenburg.

Voor deze wedstrijd is in samenwerking met Voetbalshop Roosendaal exact hetzelfde shirt gemaakt als waarin de ploeg in 2000 speelde. ,,We hebben een special logo laten ontwerpen dat op de shirts komt en we hebben een shirtsponsor vastgelegd. De shirts die de spelers dragen zullen op een later moment worden geveild. Een uniek collectors item”, zegt Hansc van der Ende.

De wedstrijd wordt gespeeld op woensdagavond 13 september om 19.30 uur. Rond 19.15 uur vindt de spelerspresentatie plaats. De verkoop van toegangskaarten start op een nader te bepalen datum. ,,We gaan uit van veel publiek. We mikken op met name al die mensen die in 2000 op De Markt stonden. Velen van hen zijn inmiddels ouder en hebben wellicht kinderen. Vol trots zullen ze daarover verteld hebben en gaan ze op 13 september met hun kinderen naar het Atik Stadion”, aldus Kees van Hassel, vice-voorzitter van RBC.

Goed doel

Omdat de RBC Voetbal Academie het kind was van het in november 2022 overleden clubicoon Noud Bominaar, is besloten dat de opbrengst van deze bijzondere wedstrijd ten goede zal komen aan de Voetbal Academie.

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de BN DeStem-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: BNDeStem.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.