Alle signalen op groen bij honkballers Twins: ‘Komend seizoen kunnen we stap naar play-offs maken’

De Oosterhoutse honkbalploeg Twins weet met welke selectiespelers het komend seizoen aantreedt. Dit weekeinde verloopt de overschrijvingstermijn. Hoofdcoach Jeffrey Arends en technisch manager Patrick van Gool wisten wat er moest gebeuren: verdedigend en aanvallend bleef de ploeg probleemloos overeind in de hoofdklasse, maar het ontbrak aan diepte in de werpersstaf.

Het verloop van spelers is bij het zien van de selectie van komend seizoen een stuk minder dan de afgelopen jaren. ,,We worden zeker sterker met de werpers die we gehaald hebben en de buitenlandse ijzers die we nog in het vuur hebben", aldus hoofdcoach Jeffrey Arends, die hiermee ook wil zeggen dat buitenlandse versterkingen ook na de overschrijvingsperiode kunnen aansluiten.

,,We moeten sterke starters hebben en meer routine in de groep die het karwei af moet maken. Daarin hebben we het afgelopen seizoen gefaald. We hebben talent volop alleen is het veel te wisselvallig. Vandaar dat we zekerheid hebben 'ingekocht'", aldus Arends, die afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats eindigde in de afgeslankte corona-competitie (21 in plaats van 42 wedstrijden."

De Amerikaan Tyson Quolas wierp vorig jaar voor het Utrechtse UVV en komt evenals het Duitse talent Simon Gross naar Oosterhout. De succesvolle Japanse connectie blijft ook komend seizoen bestaan en er wordt nog naar een buitenlandse 'ace' gezocht. Op Marvin Brown en Javier Monteiro na blijft de werpheuvel in tact.

Halman blijft

In het binnenveld vertrekt alleen korte stop Mick Vos naar het Amsterdamse Pirates, een verrassende move. Belangrijk is het aanblijven van achtervanger Jason Halman. De geroutineerde oranjeklant was niet tevreden over zijn mentorrol afgelopen seizoen en de (voor zijn doen) ondermaatse statistieken en wil zich revancheren. Jeugdproduct Luuk Bun gaat komend seizoen voor zijn kansen.

Bij de buitenvelders valt de naam van Urving Kemp op. De 26-jarige gaat na enkele jaren zonder honkbal weer spelen met zijn broer Tyriq. De degelijke Luuk Visser komt over van het Haagse Storks. Brian Biezen vertrekt naar Quick Amersfoort en Bram Grooten en Nick Peels gaan naar de reserves.

Een derde Kemp treffen we aan bij de coaching staf, namelijk vader Adonis. Hij is een welkome versterking voor Arends, met vijftien jaar hoofdklasse-ervaring (551 wedstrijden), 48 interlands en diverse coachsuccessen met de Nederlandse topclub Neptunus op zijn palmares. De vader van Urving en Tyric kan op een glanzende carrière terugkijken.

,,Alle signalen staan op groen om dit jaar wel de stap naar de play-offs te maken, ik ben zeer tevreden met hoe we uit deze overschrijvingstermijn zijn gekomen", aldus Arends.

De selectie van Twins voor het komende seizoen:

Staf: Jeffrey Arends (hoofdcoach), Adonis Kemp en Marcel Aerts (assistent-coaches).

Werpers: Raf Cocu, Stefan Ianelli, Koen Postelmans, Pastor Chavez, Jan Evertse, Finn Kops, Tyson Quolas, Simon Gross.

Binnenvelders: Jason Halman, Dave Janssen, Jerzy van Gool, Surman Marlin, Tyriq Kemp, Diamond Siberie, Railison Bentura, Joshua Zara.

Buitenvelders: Rayshalon Carolina, Max Kops, Ruendrick Pieternella (tevens back-up achtervanger), Urving Kemp, Luuk Visser.