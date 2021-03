Alle kans dat Lindsay van Zundert naar de Spelen gaat; NOC*NSF is onder de indruk van haar kwaliteiten

Drie dagen na haar ijzersterke optreden op het WK kunstschaatsen heeft revelatie Lindsay van Zundert haar schaatsen even in de hoek gegooid. Het is tijd om even te genieten van wat ze heeft gepresteerd in Zweden. ,,En ik vind het fijn om weer thuis te zijn”, zegt de 16-jarige tiener tussen de feestballonnen en slingers.