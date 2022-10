Alle kans dat ‘extraatje’ Niels Laros tijdens de Singelloop de Afrikanen naar de achtergrond loopt

singelloopEr staan weer de nodige snelle Kenianen aan de start van de Singelloop. De kans is echter groot dat alle ogen morgen meer gericht zijn op een loper in het voorprogramma. Op Niels Laros in de 5 kilometer om precies te zijn.

Niels Laros is hot. De jonge atleet uit Oosterhout wordt meer en meer een gouden toekomst voorspeld nadat hij een maand geleden op de 1500 meter het vijf jaar oude Europese juniorenrecord van de Noorse superster Jakob Ingebrigtsen uit de boeken liep. Eerder al was hij met twee gouden medailles thuisgekomen van het EK onder 18 jaar en op 11 september ging ook het 46 jaar oude Onder-18 record op de 3000 meter eraan.

Donderdag wilde zelfs Eliud Kipchoge, de 37-jarige wereldrecordrecordhouder op de marathon, tijdens een ontmoeting met de 17-jarige Laros alles weten van wat volgens velen het grootste atletiektalent is dat er momenteel rondloopt in Nederland.

Niels Laros en Eliud Kipchoge raakten deze week met elkaar in gesprek tijdens een ontmoeting in Den Haag.

Geen wonder dat de Bredase Singelloop in haar handjes knijpt met de deelname van diezelfde Laros op de vijf kilometer. In de persmap staat zijn komst naar Breda na de waslijst van favorieten voor de halve marathon en 10 kilometer vermeld als ‘extra aanvulling.’ Het kan echter zomaar dat dat extraatje de hoofdmoot van de dag wordt. Temeer omdat organisator Frans Jacobs de 16-jarige Vlaamse junior Reda Aouragh heeft gecontracteerd voor een onvervalste Nederland-België battle op de kortste afstand. Dat duel in een veld vol met beginners begint om 11.00 uur.

Loeisterk

Drie uur later gaan de kanonnen op de halve marathon van start. Frans Jacobs heeft heel veel tijd en energie gestoken in het samenstellen van een ‘loeisterk’ deelnemersveld. Toch is hij er alleen maar blij mee dat veel aandacht morgen uit zal gaan naar Laros in het voorprogramma. ,,Want het liefst heb ik sterke Nederlandse lopers aan de start. Zo begin ik ook met samenstellen van het veld. Die Nederlanders vul ik dan aan met Belgen en een aantal goede Afrikanen.”

Dus is Jacobs ook blij dat hij Luuk Maas heeft weten te contracteren voor de halve marathon. De 23-jarige Tilburger kende dit jaar zijn grote doorbraak en is gewild bij de organisators van de vele grote wedstrijden die er dit jaar najaar op het programma staan. ,,Van zijn manager mocht hij er twee lopen. Toch mooi dat hij - naast Tilburg - dan ook voor ons kiest.”

Drie regionale talenten

Stan Schipperen is het naast Laros en Maas het derde regionale talent naar wiens optreden wordt uitgekeken. De 20-jarige atleet uit Dussen maakt morgen zijn debuut op de halve marathon.

Met ook bij de vrouwen een sterke groep aan buitenlandse en nationale loopsters aan het vertrek, is Jacobs vooral tevreden met het feit hoe de Singelloop de lange coronapauze heeft weten te overleven. ,,Vooral in de breedte hebben we een topveld.” Eentje die volgens hem past bij de 35ste jubileumeditie, die aanvankelijk gelopen zou worden in het najaar van 2020.

Waar corona wel behoorlijk vat op heeft gehad is het aantal inschrijvingen voor de diverse prestatie- en trimlopen. ,,Dat blijft enkele duizenden achter bij dat van voor corona. Maar dat is beeld dat je overal ziet. Van hieruit moet het weer gaan groeien in de richting van de 18.000 waarop we zaten in 2019.”

Start van de vorige natte editie van de Singelloop in 2019. Ook in de regen waren de Afrikanen niet te stoppen.