Aldenhuijsen keert na lang blessureleed terug onder de lat bij Tempo: ‘Het gaat als vanouds’

hockeyEen halfjaar lang keek doelman Robbert Aldenhuijsen noodgedwongen langs de lijn toe hoe zijn teamgenoten van Tempo het er in de derde klasse vanaf brachten. Morgen tegen Capelle is hij terug onder de lat.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Robbert Aldenhuijsen scheurde afgelopen zomer de pezen in zijn hand af, toen hij wat onderhoud aan het dak van zijn huis verrichtte. ,,De trap gleed even onder me vandaan. Ik had gehoopt er binnen zes weken vanaf te zijn, maar de arts vertelde me al meteen dat het wat langer zou gaan duren."

De eerste seizoenshelft van zijn club Tempo miste Aldenhuijsen (29) zodoende. A-junior Douwe Smeets vulde zijn positie tot de winter meer dan prima in. Eind januari trok Aldenhuijsen het keeperstenue, en bijbehorende bescherming, weer uit de kast. Op een heus trainingskamp in Lissabon maakte de ervaren kracht zijn eerste minuten, daarna volgde een oefenduel met het Roosendaalse Pelikaan. ,,Dat is toch wel weer lekker", kijkt Aldenhuijsen terug. ,,Die trainingen zijn leuk, maar weer op het veld staan in een wedstrijd is natuurlijk een stuk interessanter. En ik ben tevreden, het ging als vanouds."

Uitdaging

De Bergenaar zette zijn eerste stappen op het hockeyveld bij de club uit de stad, en maakte in de jeugd een klein uitstapje naar het Bredase Push. ,,Daar speelde ik een paar jaar op topniveau, maar ik vond dat ik er iets teveel tijd in moest steken."

Quote Ik wil de rest van het seizoen van waarde zijn voor het team. Als doelman wil je punten pakken Robbert Aldenhuijsen (29)

Aldenhuijsen keerde terug bij Tempo, en verruilde het doelgebied voor een rol in het veld. ,,Met Push speelde ik een flink stuk hoger dan hier. Om mezelf uit te dagen, ben ik toen veldspeler geworden.” Dat was tot drie jaar geleden, toen Tempo een ambitieus traject inzette. ,,We wilden weg uit die kelderklasse. Toen heb ik ervoor gekozen om weer op doel te gaan staan." Het heeft de club goed gedaan. De mannen van Tempo promoveerden naar de derde klasse, en legden een mooi fundament voor de toekomst. Bang zijn voor een terugkeer in de kelderklasse hoeven de Bergenaren niet meer te zijn.