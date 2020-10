Ajax-voetbalster Caitlin Dijkstra ‘extra trots’ op wat ze al bereikt heeft

,,Van kleins af aan wilde ik net als mijn twee oudere broers lekker tussen de jongens bij JEKA voetballen. Op een dag, ik was toen zes jaar oud, kon ik ineens niet meer lopen of op mijn been staan. In het ziekenhuis werd een ontsteking achter mijn heiligbeen geconstateerd. Ik moest daar drie weken blijven liggen en daarna opnieuw leren lopen. Ik heb dus al vroeg geleerd om gezondheid niet als vanzelfsprekend te beschouwen”, vertelt de dochter van Meindert Dijkstra, oud-prof van onder meer NAC, Willem II en RBC. Ook haar moeder sportte veel en op niveau, Caitlin komt dus uit een echte sportfamilie. ,,En dan schiet als kind de vraag door je heen of je ooit nog wel kunt voetballen. Uiteindelijk ben ik goed hersteld en heb ik nergens meer last van. Ik ben er wel extra trots op wat ik nu al heb bereikt. Ik speel toch maar mooi bij Ajax.”