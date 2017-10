Agathos wint na een jaar weer eens

Handballers HMC vergeten te winnen tegen Twist

22:11 VROUWEN HOOFDKLASSE Twist - HMC 25-25. Door het stugge verdedigingsspel van beide ploegen werden er weinig doelpunten gemaakt. In fases was HMC de bovenliggende partij. Trainer Henny van Bemmelen: ''Meestal scoren we in de eerste minuut, maar dat gebeurde nu niet. Twist wist regelmatig hun linker hoekspeler te vinden die wel erg makkelijk het net vond.''