Afscheidnemende Marit Dopheide helpt vrouwenploeg Sprint aan vierde plek op NK clubteams

De beste acht Nederlandse vrouwenploegen in de atletiek streden afgelopen zaterdag in Assendelft om de prijzen. Het Bredase Sprint weerde zich kranig in de competitie kranig en pakte een vierde plaats. ,,Volgend jaar hopen we ook de mannenploeg weer op dit niveau actief te zijn.”

Ploegleider Johan de Koning gaf aan dat hij voorafgaand aan de wedstrijd voor die vierde plek had getekend, maar na de eerste helft van de sportdag leek er toch meer in het vat te zitten voor Sprint, dat geruime tijd op de tweede plek stond. Kampioen worden was uitgesloten, daar was Groningen Atletiek veel te sterk voor.

Tot aan het laatste onderdeel bleef het spannend in Noord-Holland. Met nog twee onderdelen te gaan stond Sprint op de vierde plaats. Op het voorlaatste onderdeel ging onder luid gejuich de winst naar Breda. De vier vrouwen van Sprint wonnen de 4x100 meter-estafette en kwamen daardoor weer virtueel op het podium. Het slotnummer, altijd een troefkaart in Breda, ging echter minder dan verwacht.

Planning

Daar was een reden voor. De Koning: ,,Doordat het onderdeel polsstok enorm uitliep, werd er geschoven in de planning. Daardoor kwamen de estafettes heel erg dicht bij elkaar te liggen. Te dicht, want we werden hier laatste. Onze loopsters Femke Frijters en Marit Dopheide waren nog niet hersteld van de eerste krachtsinspanning. Hierdoor werden we uiteindelijk vierde van Nederland. Een mooi resultaat. Volgend jaar hopen we ook de mannenploeg weer op dit niveau actief te zijn.”

De Koning wist ook te melden dat deze wedstrijd het eindstation is voor topatlete Marit Dopheide. Zij bevestigde dit. ,,Klopt, ik heb uit clubliefde nog meegedaan. Die liefde ging zover dat ik na mijn zware 800 meter ook nog twee maal gestart ben op deze estafettes. Heel mooi dat we ons hebben kunnen handhaven. Ik zal er volgend jaar niet meer bij zijn. Het is mooi geweest. Verleden jaar waren de Europese titel op de 4x400 meter en mijn tijd onder de 53 seconden de zaken waar ik het meest trots op ben.”

Olympiërs

Dopheide maakte onderdeel uit van de winnende 4x100 meter-ploeg die het stokje in 47,51 seconden van start tot finish vervoerde. Haar uitstapje naar de 800 meter leverde een niet onverdienstelijke 2.18,80 minuten op. Nog meer indruk maakten Anouk Vetter en Anne van de Wiel. Deze olympiërs wonnen hun onderdelen. Vetter zelfs twee keer. Bij het verspringen vloog ze met iets teveel wind in de rug naar een hele verre 6,58 meter. Het kogelstoten leverde ook winst op. Meerkampster Vetter knalde de vier kilo kogel maar liefst 15,24 meter weg.

Van de Wiel won haar 400 meter in 54,96 seconden. Sterk was ook haar tweede plaats op de 100 horden met 13,62 seconden. Tweelingzus Myke pakte op har beurt de tweede tijd op de 200 meter met 23,89 seconden. Eerder liep de meerkampster al de 100 meter in 11,70 seconden.

Ook Femke Frijters greep een tweede plaats en daarmee kostbare zeven punten. De Zundertse liep achter Cathelijn Peeters naar de finish in 1.00,76 minuten. Tijdens het eerste onderdeel van de dag was er een goede vierde plaats voor Bowien Snepvangers. Zij slingerde haar kogel 45,85 meter het veld in.