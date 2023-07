Acht van Chaam wordt de derde etappe in de Tour de Wout Poels

Wout Poels is aan zijn volgende grote ronde begonnen. De in Monaco wonende Limburger casht zijn ritzege op de flanken van de Mont Blanc de komende weken met (voorlopig) liefst elf criteriumcontracten. Oftewel een aardige bonus van anderhalve ton voor twee weken rondjes rijden om de kerk.

,,Ik doe alles voor de fans”, grapte Poels toen hij zondagavond in Parijs gedold werd met zijn eigen Tour de Wout. De aftrap van het rondje Nederland was maandagavond in Boxmeer. Dinsdag volgt Surhuisterveen, woensdag volgt de ‘etappe’ in en rond Chaam en vervolgens gaat het non stop verder via Wateringen, Heerlen, Maarheeze, Emmen, Roosendaal naar Steenwijk. Na een eerste rustdag pakt Poels volgende week donderdag de draad weer op en sluit hij #WoutOnTour zaterdag 5 augustus voorlopig af in Zevenbergen.

Een aardige bonus van anderhalve ton voor twee weken rondjes rijden om de kerk Ritwinnaar Wout Poels pakt 11 criteriums mee

In Chaam zijn ze alvast erg blij met de komst van klimgeit uit Blitterswijck. ,,Natuurlijk hadden we ook graag Tour-winnaar Jonas Vingegaard naar de Acht van Chaam gehaald als die beschikbaar was geweest, maar dan was er weinig budget meer over voor andere renners”, zegt woordvoerster Ellen de Roover. ,,Daarom vinden we het eigenlijk veel mooier dat we met Wout Poels, Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, voor bijna hetzelfde geld drie publiekstrekkers aan de start hebben staan.”

Naast dit trio rijden woensdagavond (start 18.45 uur) ook de beide Tilburgers Sam Oomen en Timo Roosen mee in het 80 kilometer lange criterium. ,,En vergeet ook Jaap Roelen niet”, wijst De Roover op plaatselijk favoriet en semi-prof Jaap Roelen.

Nieuwe formule

Het organisatiecomité is dit jaar behoorlijk verjongd en dat vertaalt zich in een nieuwe formule. Zo is de Acht dit jaar gratis te bezoeken. In de hoop dat meer toeschouwers de weg naar Chaam weten te vinden. Meer bezoekers betekent meer gezelligheid en meer geld in laatje voor de horeca. Het parkoers is drastisch ingekort, waardoor de renners ook nog eens vaker te zien zijn.

Eén blijft volgens Ellen de Roover overeind staan: ,,En dat is dat we in de kern een wielerwedstrijd blijven. Entertainment om de koers is belangrijker geworden, maar bij ons niet het belangrijkste. Daarom houden we er aan vast dat alle categoriën bij ons in actie komen.”

In Roosendaal (Draai van de Kaai) en Etten-Leur zijn alle KNWU-wedstrijd van het programma verdwenen. De Roover weet uit eigen ervaring wat een gemis dat is voor de regionale wielersport. ,,Zelf heb ik drie keer de Acht gereden, maar ook in het voorprogramma van Boxmeer, Roosendaal en Oostvoorne. Dus ik weet hoe leuk het is om te mogen rijden voor veel publiek en de sfeer van een profcriterium te voelen. Daarom willen heel graag dat nieuwelingen, junioren, beloften en eliten dat bij ons kunnen meemaken.”

Programma Acht van Chaam, woensdag 26 juli: 9.30 u: nieuwelingen mannen, 10.45 u: nieuwelingen en junioren vrouwen, 12.00 u: amateurs A en junioren mannen, 13.45 u: elite en beloften mannen, 16.00 u: funklasse, 16.45 u: elite en beloften vrouwen, 18.45 u: professionals

Lees hier meer over de ongeschreven regels van de na-Tourcriteriums: alles draait om poen en de favoriet van het publiek moet winnen