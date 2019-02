7 marathons in 7 dagen, dag 6: ‘Het lichaam roept stop, de geest schreeuwt: dat nooit’

,,Alweer geen daglicht. Alweer maag- en darmproblemen. Maar we hebben het overleefd”, laat de in Noordhoek opgegroeide en in Putte wonende triatleet Arno van Triest weten als hij op weg is naar de luchthaven van Santiago. Het vele vliegen tussen de zeven continenten waarop de zeven marathons binnen zeven dagen gelopen moeten worden, blijkt de ‘killing factor’ te zijn in de hele onderneming. Ook al omdat de veertig deelnemers tussen de marathons door alleen het gecharterde VIP-toestel kunnen slapen en eten.

Woensdagmiddag 15.30 uur lokale tijd, anderhalf uur nadat het vliegtuig vanuit Santiago is geland, beginnen de twee in Miami aan de laatste van de zeven marathons. De Challenge bestaat eruit dat die zeven exact binnen zeven dagen moeten worden afgewerkt. Dat is om precies te zijn 168 uur. Gerekend vanaf het startschot op de Zuidpool betekent het dat de lopers in Miami tot 8 uur de volgende morgen de tijd hebben om de klus te klaren. Meriem is echter vast van om in Florida haar snelste tijd van de week te lopen. Arno perste er in Santiago alles uit om als derde te finishen. ,,Daar ga ik in Miami zeker spijt van krijgen, maar dat mag de pret niet drukken. Miami here we come.”