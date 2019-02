7 marathons in 7 dagen, dag 5: ‘We kunnen alleen maar denken aan slapen’

Echtgenote Arno knalde er ook een nieuwe toptijd uit: 3 uur een 33 minuten. ,,Het was koud en het was zwaar”, zo omschreef de ondernemer uit Putte de ‘Grand Prix’ in het land van zijn bruid. ,,Maar we blijven lachen”, verzekert Meriem. ,,Nu nog maar twee dagen (dinsdag in Santiago de Chili, woensdag in Miami) en dan zijn we er.”

‘Gevoel van tijd is helemaal weg’

Zoals voorspeld door de artsen is het lopen van zeven marathon binnen zeven dagen op zich geen probleem. Het zijn de steeds wisselende omstandigheden en de lange vluchten over de aardbol die de deelnemers aan de World Marathon Challenge uiteindelijk de kop kunnen kosten. ,,Het gevoel van tijd is in ieder geval helemaal weg”, laat Van Triest uit Madrid weten. Alles staat op zijn kop. Je hebt geen benul meer van dag en nacht.”

Maandagavond liepen ze na Perth en Dubai de derde marathon in de avondlijke en nachtelijke uren. Enkele uren na de finish stapten de veertig deelnemers alweer in het toestel richting Chili. ,,Op dit moment kunnen we alleen maar denken aan slapen. Het wordt weer een lange reis.”

Volledig scherm Arno en Meriem van Triest lopen in 7 dagen, 7 marathons op 7 continenten.

Gelopen tijden tot dusverre

Arno van Triest

Zuidpool: 3.49

Kaapstad: 3.36

Perth: 3.47

Dubai: 3.52



Meriem van Triest - Achab Zekri

Zuidpool: 4.39

Kaapstad: 4.45

Perth: 4.32

Dubai: 4.39

Madrid 4.31

In het algemeen klassement staat Arno van Triest bij de mannen op de vierde plaats. Meriem van Triest ligt bij de vrouwen ook vast op stek vier. De achterstand op de nummer drie bedraagt een uur. De voorsprong op de nummer 5 is eveneens een uur. De twee hopen een nieuw wereldrecord te vestigen als het gaat om hun gezamenlijke tijd als koppel over zeven marathons binnen zeven dagen tijd.

Volledig scherm Arno van Triest, dag 5. © BN DeStem