7 marathons in 7 dagen, dag 4: ‘Het is helaas een kwestie van overleven geworden’

Arno en Meriem van Triest, het West-Brabantse bruidspaar dat bezig aan een huwelijksreis met zeven marathons op zeven continenten, hebben ook de vierde dag van hun monsteronderneming overleefd. In Dubai kwam Arno (38) als vijfde over de streep. Meriem pakte bij de vrouwen haar zoveelste vierde plaats.

De marathon in Dubai werd ’s avonds laat gelopen op een circuit rond Jumereih Beach. Aan de tijden af te zien beginnen de twee het zwaar te krijgen. Arno werkte marathon nummer vier af in zijn traagste tijd tot dusverre: 3.52. Meriem noteerde 4.39, zeven minuten trager dan die in Perth.

,,Meriem had het erg zwaar in het begin vanwege maagproblemen”, laat Arno weten. ,,Daarom heb ik een tijdje met haar meegelopen. Na 20 kilometer herstelde ze zich wonderwel en kwam ze terug in haar normale tempo.”

De start in dubai (Arno links in donker shirt) . © World Marathon Challenge Arno van Triest, een ervaren triatleet, zegt nog altijd veel last te hebben van de pijnlijke, vermoeide spieren die hij heeft overgehouden van de eerste marathon op Antarctica. ,,Het is helaas een kwestie van overleven geworden." Ook hij heeft last gekregen van maagproblemen. ,,Het gebrek aan normaal voedsel (de twee kunnen alleen slapen en eten in het toestel dat hen over de wereld vliegt) begint zich te wreken. Dat leidt tot een reeks ongeplande pitstops."

Het pas getrouwde stel is nu onderweg naar Madrid voor marathon nummer vijf. Die wordt vanavond gelopen op het Jarama-circuit in de Spaanse hoofdstad. ,,Gelukkig hebben we hier in Dubai even een paar uurtjes op een normaal hotelbed mogen slapen”, vertelt de Putse ondernemer over één van de geluksmomentjes tijdens de uitputtende onderneming. Ook het feit dat het VIP-toestel dat de veertig deelnemers van het ene naar het onder continent vliegt sinds zaterdag wordt bestuurd door Marc Pekelsma uit het naburige Tholen, brengt de nodige welkome afleiding.

In Madrid wacht vanavond één van de zwaarste marathons vreest Van Triest. ,,We moeten elf keer twee korte, maar steile heuveltjes van 10 en 7.8 procent over.” Daarna komt de finish meer en meer in zicht. Dinsdag staat marathon nummer zes in Santiago de Chile op het programma. Woensdag de zevende en laatste op Miami’s South Beach. ,,Nog maar 126 kilometer dus.”

Arno en Meriem van Triest lopen in 7 dagen, 7 marathons op 7 continenten.