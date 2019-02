7 marathons in 7 dagen, dag 3: ‘We missen de Hollandse kost’

videoMeriem (36) en Arno van Triest (38), het West-Brabantse bruidspaar dat bezig is om binnen zeven dagen zeven marathons op zeven verschillende continenten te lopen, heeft in Australië ook dag drie overleefd.

Langs de Swan River in Perth finishte Arno van Triest zijn derde marathon in 3 uur en 47 minuten. Echtgenote Meriem noteerde een tijd van 4.32, haar snelste tot dusverre. ,,Meriem had wederom goede benen”, laat Arno van Triest vanuit Perth weten. ,,De kleine pijntjes verdwenen al snel na de start, al kreeg ze halverwege last van maagproblemen. Ik denk door een gebrek aan normaal voedsel. We missen onze Hollandse kost!”

Van Triest zelf had een mindere dag. Hij liep de derde marathon elf minuten trager dan de dag ervoor in Kaapstad. ,,De kramp van de dag ervoor was ongenadig voor de benen. Het was duidelijk dat het een overlevingsdag zou gaan worden. Daarom ben ik maar rustig naar de finish gelopen”, zo verklaarde hij zijn matige tijd.

Huwelijksreis

Voor het Putse duo is de World Marathon Challenge hun huwelijksreis. Op de lange vlucht van Kaapstad naar Perth werd het laatste traject in het VIP-toestel gevlogen door een piloot uit Tholen. ,,Wat is de wereld toch klein”, zegt Arno van Triest over een kleine ontmoeting die meehelpt om de monsteronderneming geestelijk te overleven.

De veertig deelnemers zijn inmiddels onderweg naar Dubai, waar vanavond marathon nummer vier wordt gelopen. ,,Daar kunnen we naar het schijnt ook voor het eerst sinds donderdag een paar uurtjes op een echt bed liggen”, is voor het bruidspaar de luxe die staat te wachten in Dubai.

Bekijk hieronder de beelden die zijn gemaakt voorafgaande aan deze uitdaging.

Volledig scherm Arno en Merien 'dubbelen' elkaar langs de Swan River (tweede en derde van rechts). © BN DeStem

Volledig scherm Arno en Meriem gaan van start in Perth (tweede en derde van rechts). © BN DeStem