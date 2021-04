53-jarige bouwvakker uit Hoogerheide verrast bij debuut op NK driebanden

Dick Jaspers test positief op corona en mist mogelijk NK driebanden in Berlicum

24 april Dick Jaspers kan zijn deelname aan het NK driebanden - de Masters - in Berlicum mogelijk op zijn buik schrijven. De nummer één van de wereld is positief getest op corona. Vrijdagmiddag onderging de meervoudig kampioen een tweede test, waarvan de uitslag nog niet bekend is. Is die ook positief, dan is Jaspers er definitief niet bij op de Masters.