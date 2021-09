50 turbulente rugbyjaren in Etten-Leur: ‘We waren zelfs zover weggezakt, dat we geen volledig eerste team meer hadden’

Frank Maes begint nu aan zijn derde seizoen als coach bij Rugby Club Etten-Leur, nadat hij zelf ook als speler betrokken was bij de club. ,, Ik heb de hoogtijdagen, maar ook zeker de mindere tijden meegemaakt. We vochten ons toen met onze senioren na de ereklasse, maar binnen twaalf jaar kelderden we ook weer naar de derde klasse. We waren zelfs zover weggezakt, dat we geen volledig eerste team meer hadden.”

Gelukkig krabbelde de senioren van REL weer op, wat het voor Maes de moeite waard maakte om zelf training te geven bij zijn oude club. ,,Ik wilde eigenlijk volledig stoppen met rugby, maar met een mooi verhaal hebben ze me toch weten te strikken. We willen stappen maken met de senioren, maar dan moeten we dat wel anders aanpakken dan voorgaande jaren. Daarom ben ik weer teruggekomen.”

Niet sterker geworden

Het maken van die stappen blijkt nog niet zo eenvoudig. Het coronavirus is daar volgens Maes ook debet aan: ,,We spelen nu voor de eerste keer in jaren weer op een hoger niveau, in de tweede klasse. Maar mede door het coronavirus zijn wij met ons team en de selectie niet sterker geworden. Je ziet in het afgelopen jaar toch dat jongens vanwege studie of andere interesses sneller afscheid nemen van het rugby. Dat zijn jongens waar wij nu ook niet meer over beschikken.”

Toch ziet de Etten-Leurse hoofdtrainer het komende seizoen niet negatief in. ,,Het zal zwaar worden, maar dat geeft niet. Toen we in de derde klasse speelden hebben we op één wedstrijd na alles gewonnen en vorig jaar was simpelweg gezegd een kloteseizoen. En dat hakt er wel in.”

Een mooi streven

Om goed voorbereid het komende seizoen te starten, trainen de heren twee keer in de week en staan er verschillende oefenwedstrijden gepland. Plannen om binnen enkele jaren weer te kunnen spelen in de ereklasse, zijn volgens Maes op dit moment niet reëel. ,,We gaan werken in kleine stapjes. Als we dit seizoen eindigen bij de bovenste zes, spelen we zeker niet voor degradatie. Of dat haalbaar is met de selectie die we nu hebben is nog maar de vraag, maar het is wel een mooi streven.”

Voorbereidingen Breda en Roosendaal De heren van de Bredase Rugby Club spelen in de eerste klasse, onder leiding van trainer Sander Hadinegoro, die al jaren aan het roer staat. ,,In de eerste jaren dat ik training gaf, waren de senioren net zo belangrijk als de jeugd. We zijn in alle categorieën goed vertegenwoordigd en spelen zowat overal in de top van Nederland. Die jeugd stroomt ook door naar de herenteams, waardoor er voor mij als coach steeds een nieuwe uitdaging kwam om te blijven. En gelukkig zijn de spelers me ook nog niet zat.” In totaal heeft Hadinegoro tussen de 100 en 120 man op papier, voor drie seniorenteams. De Bredase coach richt zich voornamelijk op het eerste en het tweede. ,,We willen komend seizoen met het eerste handhaven in de eerste klasse. Daarnaast willen we promoveren met het tweede team, dat uitkomt in de derde klasse.” Om die doelen te halen, wordt drie keer per week getraind. Ook staan de eerste oefenwedstrijden op de planning. ,,Iedereen moet weer wennen aan het ritme van het seizoen. Dat komt natuurlijk ook door Covid. Gelukkig gaat alles langzamerhand weer open en kunnen de heren wat drinken na de training of een barbecue organiseren. Alles wordt weer afgestoft, we zijn klaar om te beginnen.” Roosendalers naar een hoger niveau Ook de ruim veertig spelers van RCC Roosendaal stomen zich klaar voor de competitie. Hoofdtrainer Cyril Breinburg, Roosendaler in hart en nieren, wil ook zijn club in de komende jaren naar een hoger niveau brengen. ,,We zijn nu begonnen met de gebruikelijke voorbereidingen, door conditie en rugby technische spelvormen in onze trainingen te combineren. Maar daarnaast is het ook belangrijk om de groep weer bij elkaar te smeden en er voor te zorgen dat onze spelers de klik weer terugkrijgen.” Het doel van Breinburg is om komend seizoen te eindigen ‘in het linkerrijtje’, bij de bovenste zes. Promotie van de tweede naar de eerste klasse, oogt de Roosendaler niet realistisch. ,,Ik ben zelf van een meerjarenplan. Als we dit seizoen eerste of tweede worden is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar dat doe ik liever binnen twee of drie jaar. Voor nu is het belangrijk dat we de club in de breedte opbouwen en daarna gaan voor de top.” Dat opbouwen ging onder andere moeizaam door de coronapandemie. ,,We hebben vorig seizoen maar één wedstrijd gespeeld. Daarna hebben we alleen nog maar getraind, omdat we niets anders konden. Rugby stond daardoor niet meer op één bij veel spelers, en dat zijn we nu aan het terugbrengen.”

