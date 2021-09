38 jaar, maar Middelkoop was nog nooit zó goed en bewijst dat met tiende dubbeltitel

Liefde zorgde voor opvallende trainers­wis­sel bij hockeyvrou­wen Et­ten-Leur

15 augustus De hockeyvrouwen van Etten-Leur werden in april geconfronteerd met een onverwachte trainerswissel, nadat Chris Ruijs wegens een nieuwe relatie is verhuisd. De keuze mag opvallend genoemd worden. De 28-jarige Vincent Opgelder verhuisde juist van ver naar Breda vanwege de liefde. De nieuwe coach was tot voor kort nog assistent bij de vrouwen van hoofdklasser Bloemendaal. Gelukstreffer of niet, ambitie is er in elk geval genoeg.