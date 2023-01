Mekkaoui kan voor Kloetinge spelen, en De Rijke mag voor RCS uitkomen

Rentree Vlissingen en debuut Breskens in profkoers voor vrouwen

Vlissingen en Breskens zijn dit jaar etappeplaatsen in de internationale wielerronde Baloise Ladies Tour. De proloog wordt op woensdag 12 juli in Vlissingen afgewerkt, drie dagen later is Breskens de startplaats van het eerste deel van de derde etappe.

