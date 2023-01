Kloetinge-Capelle topper in vierde divisie: ‘We spelen zonder angst’

De oefenmeester geniet van de leidende rol in de vierde divisie. Hij beseft dat debutant Kloetinge de ploeg is waarop gejaagd wordt, maar dat zorgt niet voor extra druk bij de trainer. ,,We hebben nooit gezegd dat we per se kampioen moeten worden’’, zegt Van Poelje, ,,maar we vinden het wel fijn om daar te staan hoor. Nee, het is ook niet moeilijk om bovenaan te staan. Het biedt alleen maar kansen om de afstand met de concurrentie te vergroten. Wij spelen zonder angst. Iedereen is beducht voor Kloetinge, omdat we nog maar één keer hebben verloren. We zijn een stabiele ploeg.’’