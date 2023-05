Imad Kharichef met BE’79 én GSBW op titelkoers: ‘Superweekend voor de deur’

Derde divisie Dongen plukt spelers én keeper weg uit jeugdoplei­din­gen van Willem II en Fortuna Sittard

Hoewel het nog niet bekend is in welke divisie Dongen volgend seizoen uitkomt, heeft de club de selectie toch weer een nieuwe impuls gegeven. Het heeft spelers en een keeper met diverse achtergronden bij profclubs gestrikt. ,,We hebben weer een goede selectie staan.”