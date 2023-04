Harrie Smolders kent een geslaagde eerste dag op het NK springen: ‘We doen zeker nog mee’

Voormalig NAC-ta­lent koos vorig jaar voor een wel heel opmerkelij­ke overstap: ‘Ik was klaar met het profwereld­je’

Hij liep lange tijd mee in de opleiding van NAC, maar eind vorig jaar koos Mathijs Bel plots voor een verrassende en opmerkelijke stap door naar een derdeklasser in het amateurvoetbal te gaan. ,,Ik was klaar met het wereldje om het profvoetbal heen.”