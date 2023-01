Winnaar Fenna Zwang is nog meer gaan relativeren na overlijden van moeder: ‘Verdriet is nog steeds groot’

Sliedrecht Sport naar Europese kwartfina­le: ‘Enorm genieten’

Voor de tweede maal in de clubhistorie staan de volleybalsters van Sliedrecht Sport bij de laatste acht in de Europese Challenge Cup. De Nederlandse landskampioen en bekerhouder klaarde de klus tegen het Deense Holte IF woensdagavond soepel (3-1) en treft in de volgende ronde het Italiaanse Chieri’76.

18 januari